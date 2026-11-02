En su expansión, Ruta y Campo dijo presente en INNOVAME, Florentino Ameghino

La empresa de logística que une al transporte con el campo a partir de una app que está en constante evolución, probada y aprobada por los diferentes actores de ambos sectores, sigue creciendo también en su programa de expansión, para dar a conocer y sumar clientes / usuarios a esto que sus ideólogos, José Luis Rivero y Gustavo Britos, llaman una herramienta.

INNOVARTE fue durante el fin de semana, y en el marco del 130° Aniversario de Ameghino, una feria tecnológica y comercial que tuvo estanes, charlas y diferentes actividades informativas y culturales, en las que hubo artesanos y microemprendedores, abarcando a toda la sociedad, y dando al mismo tiempo la oportunidad de generar negocios, o, como el caso de Ruta y Campo, darse a conocer, permitir ser descubierta y simulada para un futuro uso.

Lucas Gallucci, jefe de producto de Ruta y Campo, la define como a plataforma para gestionar la logística del agro acompañó la iniciativa de la vecina ciudad, contó a Distrito Interior que durante el encuentro, el equipo compartió los avances de una propuesta que ordena la coordinación del transporte agropecuario y aporta trazabilidad a cada viaje: desde la solicitud y la confirmación de las condiciones hasta el seguimiento de sus etapas y la descarga.

Consideró que la participación también fue una oportunidad para escuchar experiencias y necesidades de quienes sostienen la actividad. Ese intercambio contribuye como parte del desarrollo de Ruta y Campo, que construye tecnología desde el conocimiento de la logística y la cercanía con sus protagonistas.

Esta charla con las conclusiones de los que fue para la app nacida en General Villegas, fue oportuno para remarcar lo que permite Ruta y Campo:

1- Solicitar

Cargar la necesidad de transporte desde la web.

2- Coordinar

Acordar el transporte y lascondiciones del viaje.

3- Seguir

Consultar el estado y los hitos registrados.

Finalmente puso énfasis en que Ruta y Campo combina experiencia en logística agropecuaria y tecnología para ordenar la operación y dar visibilidad a cada viaje. Su foco actual está en General Villegas y alrededores, con una proyección de crecimiento hacia otras regiones.