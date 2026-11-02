General Villegas: Bomberos invitan a la comunidad para mañana martes, a recibir el nuevo autobomba

La nueva unidad arribará al cuartel mañana martes por la tarde, motivo por el que desde la institución invitan a toda la comunidad a acompañar este importante momento.

El autobomba multipropósito, fue adquirido con el aporte de la Municipalidad, productores agropecuarios, comerciantes y resto de los vecinos, remarcó Maricel Coronel, la presidente de la Comisión Directiva.

Se trata de un Scania, modelo 2022, diesel, con muy pocos kilómetros, adquirido en Países Bajos.

Cuenta con un tanque de 4.000 litros y está equipado con una bomba Godiva

Dado lo trascendente de esta compra, d ela que participó la comunidad, resulta sumamente importante para que nos acompañen enn este nuevo logro que es de todos, literalmente, expresó Coronel.

La ccita es mañana martes a las 19:30 horas.