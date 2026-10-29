La beba trasladada a La Plata se encuentra estable, y en Villegas lanzaron una rifa para ayudar a sus padres

Yuliet, la beba que esta tarde fue trasladada a La Plata, arribó a destino a las 16:30 horas, sus padres, Ludmila Galván y Lucas Zapata, lo hicieron a las 20 aproximadamente, junto a la abuela materna de la paciente (foto).

La beba se encuentra estabilizada aunque su cuadro sigue siendo delicado. Yuliet nació el martes 27 en el hospital, prematura, con 28 semanas. Actualmente se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva, sector Neonatología, en el hospital San Roque.

En contacto con la tía, hermana de Ludmila, quien suministró la información a Distrito Interior, confirmó que iniciaron una rifa con varios premios (que se detalla al pie de la nota) a fin de recaudar fondos para costear los gastos de la estadía de los padres que continuarán acompañando a su hija.

Cada número tiene un costo de $ 5.000, para adquirirlos comunicate al 3388 563220.

El alias es ludmilabarreira2006 (Ludmila Galvan)