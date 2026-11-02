Horacio Betanzo fue electo con un nuevo cargo a nivel provincial dentro de la Federación de Sindicatos Municipales

Horacio Betanzo (el primero desde la derecha) fue electo como Secretario de Acción Política de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Buenos Aires, el pasado sábado en Mar del Plata.

El villeguense de larga trayectoria dentro del gremialismo municipal local, ocupaba, también a nivel provincial la Secretaría de Obras y Servicios Sociales,

Su designación se dio en el Congreso General Extraordinario de elecciones realizado en la ciudad balnearia, donde participaron unos 500 congresales en representación de unos 80 gremios.

La Lista Verde Unidad que integró Betanzo en el 5° lugar era encabezada por Darío D’Aquino, quien asumió como Secretario General hasta noviembre del 2030.

Con esta nueva designación General Villegas tendrá representación y llegada provincial por cuatro años más, lo que significa altas expectativas para los representados, no obstante es también la conservación de un lugar destacado para su participación política del Frente Renovador, espacio al que pertenece junto a Horacio Pascual, actual presidente del HCD, y la edil Lucila Gisbert, entre otros.