Unas 300 patinadoras participan de la 2° fecha de ACOPA en General Villegas durante el fin de semana

Nuestra ciudad es sede, nuevamente, de un multitudinario fin de semana que se desarrolla en el SUM de Bomberos Voluntarios, como en la oportunidad anterior.

Los 23, 24 y 25 de mayo se lleva a cabo la 2ª fecha del Torneo Regional ACOPA de Patín Artístico; en estas tres jornadas compiten alrededor de 300 patinadoras de toda la región, representando a 22 clubes de 15 ciudades.

El torneo cuenta con participantes desde la categoría Iniciación hasta Primera Elite Nacional, mostrando el enorme nivel y crecimiento de esta disciplina.

Los anfitriones son los integrantes de la Escuela de Patón del club Atlético a cargo de la profesora Fátima Castaños.

Este mediodía patinará Luciana Funes, patinadora ciega, una de las pocas con esa condición, que no solo ha encontrado en la Escuela de Patín de Atlético un lugar para practicar este deporte, sino que lo puede hacer compartiendo sus logros como sucederá en breve.

A su vez, se encuentra siendo parte de este evento una de las integrantes del seleccionado nacional.