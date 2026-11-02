La Parroquia de General Villegas realizó Holywins, con la Caravana de la Santidad

Este 1° de noviembre, Día de Todos los Santos, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, celebró con niños, adolescentes del primer y segundo año de catequesis y catequistas, Hollywins, que significa la santodad vence o la santidad gana, una alternativa a Halloween.

En el caso de General Villegas este fue el segundo año que se realizó esta propuesta que contó con una importante cantidad de participantes.

La caravana que se reunió en la Parroquia partió desde allí recorriendo las calles céntricas, Moreno, Belgrano, Rivadavia, Pringles, repartiendo estampitas y cantando canciones alusivas.

¿Qué es Holywins?

“Holywins” es un juego de palabras que significa “la santidad vence”, con motivo de la víspera de la Solemnidad de Todos los Santos que se celebra la tarde del 31 de octubre.

La similitud con la palabra ‘Halloween’ no es casual, pues Holywins tiene la pretensión de ayudar a reforzar la fiesta cristiana de Todos los Santos, ante el eclipse cada vez mayor que está sufriendo por la potente implantación de la fiesta de Halloween

Esta iniciativa nació en París en el año 2002 y luego llega a España, a la Diócesis de Alcalá de Henares, desde donde se masifica en aquel país y en todo el mundo de habla hispana.

Es así que nace Holywins, una iniciativa que busca animar a romper el culto a la muerte y la exaltación de lo monstruoso o feo que trae consigo, pues lo propio de los cristianos es celebrar el triunfo de la vida y promover la belleza y el bien. (Fuente: Jesuitinas Mater Purissima)