El HCD de General Pinto declaró de Interés Municipal la visita del Papa León XIV y la Peregrinación que se realizará desde la ciudad

En respuesta a la propuesta realizada por la comunidad de la Parroquia San José de General Pinto, el Concejo Deliberante

declaró de Interés Municipal, Religioso, Cultural, Histórico y Comunitario la visita apostólica de Su Santidad el Papa León XIV a la República Argentina, prevista entre los días 8 y 11 de noviembre de 2026.

Desde la Parroquia expresaron su agradecimiento a todo el Cuerpo Legislativo, al igual que el intendente, quienes no dudaron en acompañar la iniciativa.

«La visita del Santo Padre es mucho más que un acontecimiento religioso: es una invitación a la paz, al encuentro, a la esperanza y a la fraternidad entre todos los argentinos. Deseamos que este gesto de reconocimiento y acompañamiento nos anime a seguir trabajando juntos, fortaleciendo los vínculos que nos unen y construyendo una comunidad cada día más fraterna y solidaria», expresaron en la nota con la que compartieron la novedad con la sociedad del distrito.