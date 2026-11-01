Volcó un automóvil esta madrugada en un camino vecinal de General Villegas

El rodado Renault Duster era conducido por un hombre de 38 años quien tras perder el control de la unidad cayó dentro de uno de los zanjones que se encuentran alcostado del camino que conduce a la Escuea Agropecuaria.

El vehículo quedó sobre uno de sus laterales, dentro de la profunda cuneta que se encuentra sin agua.

Su conductor resultó sin heridas de consideración, pero requirió de la intervención de bomberos para poder retirar el monovolúmen que está por estas horas secuestrado frente a la comisaría.

En el lugar trabajó personal del SAME, Policía Comunal y Bomberos Voluntarios.