Transportistas luchan por una tarifa acorde al aumento del combustible: «Apenas la consigamos levantamos la medida» (VIDEO)

En varios puntos del noroeste bonaerense, al igual que en el sur de Córdoba, Santa Fé y La Pampa, transportistas de granos se encuentran al costado de las rutas exigiendo una tarifa que tenga más que ver con el aumento del combustible. Ésta quedó muy atrás y en estas condiciones se les hace imposible trabajar, explicaron.

Llegaron a esta instancia esperando que los dadores de cargas, y los productores, tomaran la iniciativa, pero no ocurrió, entonces, ante la asfixia económica en la que se encuentran, procedieron.

El trabajo no se detiene y no hay miras de cambio, poro lo tanto, tomaron esta iniciativa, de manera pacífica, pero restringiendo el traslado de granos por ruta, con la única intención de sentarse a dialogar y lograr un acuerdo.

Si eso ocurre, apenas suceda, la medida queda sin efecto, aseguraron este domingo de Pascuas en el cruce de las Rutas 188 y 33 en General Villegas.

Distrito Interior estuve en la concentración dialogando con Jesús Luna, transportista local, y Abraham Leguizamón, de Santa Fé, quien llegó hasta Villegas a prestar apoyo a sus colegas.