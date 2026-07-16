Carenzo Automotores: el domingo, al finalizar el Mundial, los mellizos sortean un millón de pesos

Adrian y Gabriel Carenzo, son desde hace años, personajes conocidos en General Villegas y la zona; su forma de ser inicialmente, y en los últimos años, especialmente desde el pasado, y los meses que lleva el actual, por el crecimiento que está experimentando su venta de vehículos.

Hace apenas unos meses estrenaron La Feria del Automotor Usado, un espacio que habilitan una, dos y hasta tres veces pro semana, de acuerdo a la demanda, en un predio ubicado en el ingreso a la ciudad, frente al boliche bailable Winter.

La particularidad que los distingue es que ocupan un nicho que hasta ellos, estaba desierto, y aquellos potenciales clientes que contaban con un monto de dinero menor al de un auto de agencia convencional, no podían acceder a su primer vehçulo, o cambiar la unidad con que poseían.

Uno de sus lemas fue, los autos que vendemos tienen detalles, pero no los ocultamos, por el contrario, con tres millones pueden pensar en acceder a cuatro ruedas, y hacerles algunas mejoras, pero no se quedarán sin la posibilidad.

Así, lo que para algunos pareció una broma fue el inicio de una nueva etapa para estos emprendedores en la venta de vehículos.

La demanda fue aumentando, tanto, que llegó la oportunidad de una asociación estratégica con una importante agencia de Junín, con la que pudieron incursionar en los cero kilómetro, incluso camionetas, que es uno de sus fuertes.

Los detalles acerca de su negocio podrían mencionarse en varias líneas más, pero reduciremos que ese reconocimiento y confianza que la gente les brinda, hoy la agradecen materializándola con el sorteo de un millón de pesos que entregarán en formato pen drive.

Lo de este elemento electrónico de almacenamiento, fue anunciado dado que el caso Adorni lo popularizó. Si el ex Jefe de Gabinete, tuvo bitcoins en uno, ellos también.

El próximo domingo, sin importar quien sea el campeón del mundo, realizarán el sorteo a través de Instagram, que es donde publican sus populares videos, entre ellos, el de esta idea para la que participar resulta sumamente fácil, solamente hay que compartir y etiquetar a uno o más contactos. Cuanto más likes sean, más chances habrá.

Para acceder al video hace clic en el siguiente enlace y comenzá a participar: https://www.instagram.com/reels/DZqomiAAhIf/

También podes acercarte a su comercio (Despensa Carenzo), en Alvear y Alberti.