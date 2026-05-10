Pablito Castillo habló del show esta noche en General Villegas, la ciudad de la mujer que ama (VIDEO)

El influencer y humorista Pablito Castillo actúa este domingo a las 20 horas en general Villegas, como lo anunciamos anteriormente.

Esta tarde entrevistado por Distrito Interior en la sala del teatro Español, adelantó qué se verá en el show que desde que se ingresa al hall es un viaje de ida, con una experiencia única para el público.

También se refirió al fenómeno d elas redes sociales, de las que es un referentes, y finalmente, se refirió a Nela, la villeguense con la que actualmente vive en Córdoba. Este señor promete hacer reír, y para la salud nada mejor que la risa. El espectáculo comienza a las 20 horas.