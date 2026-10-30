Con éxito se realizó en General Pinto el 5° Encuentro Distrital con la Palabra

Es un programa impulsado de manera articulada por la Dirección de Educación, Dirección de Cultura, Jefatura Distrital y CIIE “Cora Pelosi” y declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante, en reconocimiento a su inmenso aporte socioeducativo y cultural para las comunidades de Iriarte, Germania, Coronel Granada y la ciudad cabecera.

Del 19 al 27 de octubre se llevó a cabo en todo el Distrito de General Pinto la 5° edición del Encuentro con la Palabra que comprende la literatura, el arte y la educación.

Las actividades desarrolladas en escuelas y salones culturales

– Charlas y encuentros con autores: Espacios de intercambio junto a Paula Fernández, Julieta Novelli, Laura Ávila y el espectáculo musical «Afroargentinos en los libros y la música» , además de valiosos conversatorios pedagógicos con el Ps. Marcelo Rocha y el Profesor César Puntoni. Con el acompañamiento del Plan Provincial de lecturas y su coordinadora Paola Davico.

-El teatro como lenguaje expresivo. Se presentó la obra “Nostalgias del aire” inspirada en el libro “El diario de Ana Frank” para estudiantes de secundaria básica, a cargo de la actriz Lucía Baldantoni y la dirección de Gustavo Delfino

-Narración de cuentos y música para las infancias: Las bibliotecas ambulantes «La Luna» y «Tricletas» recorrieron nuestras localidades llevando cuentos, música y juegos para nivel inicial y primer ciclo.

-Identidad y medioambiente: Una cuidada ambientación temática acompañada por la Dirección de Ambiente, con la entrega de plantines nativos producidos en nuestro Vivero Municipal.

-Comunidad en acción: La Feria «Leer en comunidad y compartir», talleres creativos y actividades impulsadas por bibliotecarias/os y profesores de los Talleres Municipales.

-Participación de Instituciones. La Bibliotecas Populares “D.F. Sarmiento” de G. Pinto, Biblioteca Municipal Juan XXIII y Biblioteca Popular “Antártida Argentina” de Coronel Granada y el Museo de Iriarte fueron muy importantes para engrandecer el encuentro