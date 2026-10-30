General Pinto: Jonatan Paganini juró como concejal de La Libertad Avanza tras la renuncia de Natali Olmedo

Jonatan Paganini, referente de La Libertad Avanza en General Pinto juró y asumió la banca anoche, luego que renunciara su antecesora Natali Olmedo.

De este modo el flamante edil continuará representando al espacio libertario con una única banca.

Su desembarco en el Concejo Deliberante se da con marcadas expectativas por varios aspectos. Considerado un libertario ortodoxo, respecto al Gobierno pintense, Paganini seguramente mostrará diferencias con Olmedo, a la que desde adentro se la cuestionó desde un primer momento por sus formas «amigables» con el oficialismo y la oposición, con la que mantuvo una cordial convivencia, uno de los principales motivos por los que habría dirimido al cargo, no pudiendo continuar ejerciendo el cargo por el cual se postuló y fue electa.

Si bien prácticamente no dio notas (con Distrito Interior habló al asumir la banca solamente), era un secreto a voces que la exposición a la que estaba sometida la afectaba en varios aspectos.

El nuevo concejal, incluso, tendrá por delante el desafío de integrarse a la oposición para trabajar juntos en dos aspectos, el legislativo y el político. Oportunamente Jorge Sánchez, ex candidato a intendente y actual concejal, reconoció que existen entre las diferentes fuerzas opositoras reuniones para trabajar unidos de cara al 2027 al considerar que es la única manera de hacerle frente, y vencer al Gobierno municipal, y una de las maneras de mostrar esa capacidad y fortaleza es desde el ámbito legislativo. (Foto: captura video FM Popular)