Paro docente confirmado para este jueves por el homicidio de la docente Nancy Godoy

Los principales gremios docentes bonaerenses se suman a la iornada nacional de duelo y protesta convocada por CTERA para este jueves 29 de octubre, en reclamo de justicia por la muerte de Nancy Estela Godoy, docente rural de Corrientes.

La medida tendrá impacto en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria se produjo tras el hallazgo sin vida de Nancy Estela Godoy, de 52 años, directora suplente de la Escuela N.° 626 del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, provincia de Corrientes, quien permanecía desaparecida desde el pasado 7 de octubre.

El paro nacional docente fue convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), al que adhieren el Sindicato Unificado de Trabaiadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB)