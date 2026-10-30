El villeguense Mariano Díaz Rivera obtuvo una alta calificación al postular en Estados Unidos un proyecto sobre el estudio del cerebro

Mariano Díaz Rivera, nacido en General Villegas, hijo de Virginia Rivera, es Investigador del Centro de Neurociencias Cognitivas (CNC), Universidad de San Andrés (UdeSA) y Senior Atlantic Fellow, Global Brain Health Institute (GBHI). University of California, San Francisco (UCSF); estudia el procesamiento semántico en enfermedades neurodegenerativas y epilepsia, utilizando electroencefalografía (EEG) invasiva y de cuero cabelludo para explorar las señales neuronales que vinculan el lenguaje con las redes motoras, emocionales e inhibitorias en sistemas cerebrales distribuidos.

El profesional obtuvo una alta calificación al postular su proyecto “Multicentric iEEG Network for Linguistic and Semantic Dynamics in the Human Brain” al programa Pilot Awards for Global Brain Health Leaders del Global Brain Health Institute (GBHI) y la Alzheimer’s Association.

El iEEG mide la actividad eléctrica desde dentro del cerebro con una precisión temporal que la resonancia magnética no alcanza. Sin embargo, este tipo de investigación se concentra actualmente en pocos países de altos ingresos.

El proyecto piloto de Mariano, mentoreado por Adolfo García (CNC) y Virginia Sturm (UCSF), apunta a armar una red de hospitales en Latinoamérica para integrar registros, imágenes y evaluaciones cognitivas de pacientes, y aplicar tareas de lenguaje armonizadas para estudiar cómo el cerebro procesa distintos tipos de significado.

Esto permitirá estudiar la cognición humana, con implicancias para modelar cómo funciona el cerebro y caracterizar mejor las demencias y la epilepsia.

Además, esta es la primera iniciativa multicéntrica de este tipo en Latinoamérica, expresaron desde el Centro de Neurociencias Cognitivas, de la Universidad de San Andrés.

Mariano, de 31 años, contó a Distrito Interior que se trata de un proyecto piloto que fue financiado para crear una red de investigación sobre lenguaje y cognición. La idea es coordinar distintos hospitales de Argentina (y de Latinoamérica, en un futuro) para unir fuerzas y recolectar datos intracraneales, que son de los más valiosos en neurociencias, pero los más difíciles de obtener debido a su invasividad. El objetivo es poder estudiar cómo el cerebro produce la cognición a altísima resolución (al nivel de los milisegundos y milimetros) para poder entender qué sistemas se reclutan y cómo se conectan entre sí. Esto nos ayuda a entender la complejidad del cerebro y, a la vez, armar modelos para intervenir en cuadros neurológicos (Por ejemplo: demencias y epilepsia).

El subsidio se llama Pilot Award for Global Brain Health Leaders y lo otorgan el Global Brain Health Institute (del que soy Senior Fellow en su sede de Estados Unidos, la Universidad de California, San Francisco [UCSF]) y la Alzheimer’s Association, que es la institución más importante para estudiar y combatir el Alzheimer a nivel global.

Mariano actualmente reside en Dublín, Irlanda, tras haber terminado su fellowship en Estados Unidos. Volverá a Argentina en diciembre y se quedará en Villegas unos meses para descansar y tocar base.