Buscan una moto que fue robada esta madrugada en General Villegas

Esta mañana fue denunciada la sustraciión de una moto en General Villegas por parte de su propietaria, Amparo Ruíz, quien solicita cualquier información que le permita recuperar el rodado.

Para contacto 3388 437003

La unidad es una Gilera 110 cc. modelo Smash Ful, color negro con gris, solo los laterales negro, con sticker azul.

La sustracción se estima que fue entre las 4 y 5 de la madrugada de una vivienda ubicada en la calle Silverio López 58, esquina Campi, en inmediaciones del hospital.