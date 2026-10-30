PARA TRANQUILIDAD DE LA COMUNIDAD: ESTÁN TOMADAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SUM DEL PARQUE MUNICIPAL

Luego de la publicación de imágenes enviadas por un lector en las que manifestaba la preocupación por la situación en que, en ese momento, observaba los arcos con los que se iba a jugar en las Intertribus en el SUM del Parque Municipal, la situación se observa totalmente a la inversa.

Para tranquilidad de la comunidad están tomadas todas las medidas de seguridad en el lugar.

Tal como se observa en las imágenes que acompañan esta publicación, se encuentran colocados los contrapesos y los arcos están atados a las paredes con sogas.

Tanto Alejandro Brossi, Director de Deportes, como la inspectora del área Educación Física, mantuvieron hace minutos con Distrito Interior, aclarando la situación, de la que no quedan dudas.

Vale reiterar que todas las medidas de seguridad están tomando, garantizando la estadía de cualquier concurrente al Salón de Usos Múltiples del Parque.

Como dato a tener en cuenta, queda en claro lo atentos que se encuentran los vecinos acerca de cuestiones vinculadas a la seguridad, espcialmente de niños y adolescentes, por otra parte, funfamental la respuesta e inmediata reacción de las autoridades y funcionarios competentes.