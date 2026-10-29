Pronunciamiento institucional del Cuerpo de Consejeros Escolares de General Villegas por la muerte de Nancy Godoy
El Cuerpo de Consejeros Escolares del partido de General Villegas, provincia de Buenos Aires, expresa su profundo pesar ante el trágico fallecimiento de la docente y directora rural Nancy Godoy, ocurrido en la provincia de Corrientes, y hace llegar sus sinceras condolencias a sus familiares, allegados y a toda la comunidad educativa.
Ante este hecho que conmueve al país, este Cuerpo subraya la necesidad de que las distintas esferas del Estado continúen articulando esfuerzos para garantizar entornos protegidos y seguros en el ámbito de la ruralidad.
Asimismo, informamos a la comunidad de General Villegas que el día de mañana, jueves 29 de octubre, este Consejo Escolar desarrollará sus actividades y brindará atención al público en su horario habitual, garantizando el soporte institucional y administrativo correspondiente a este distrito.
Cuerpo de Consejeros Escolares de General Villegas