Aumento, festejo Día del Trabajador Municipal y restitución de régimen horario (VIDEO)

El intendente de general Villegas, Gilberto Alegre se refirió a varios temas que atañan al personal del municipio, tras haber oficializado un aumento del 8% para el mes en curso y un bono de $ 130.000 con el aguinaldo.

A su vez se refirió a la posibilidad de realizar la tradicional Fiesta por el Día del Trabajador Municipal, algo que se analiza, reconoció.

Del mismo modo, explicó el alcance de la decisión de ir restituyendo el régimen horario que a su asunción quitó, dado que niveló la cantidad de éstas, para ordenar las cuentas expresó en su momento; «será en la medida que se lo merezcan», aclaró, dejando en claro que aquellos que demuestran compromiso son tenidos en cuenta.