El barrio Bonito está obra: cordón cuneta, desagües pluviales y colocación de piedra caliza

La Municipalidad de General Villegas inició las obras de construcción de cordón cuneta y alcantarillado subterráneo para desagües pluviales en el Barrio Bonito, una intervención destinada a resolver problemas históricos de escurrimiento y mejorar las condiciones de circulación en el sector.

Según informó el secretario de Obras Públicas, Marcelo Elgue, los trabajos ya comenzaron y las primeras tareas se están desarrollando sobre calle Suipacha, donde se ejecuta la infraestructura prevista para ordenar el escurrimiento de las aguas y acompañar el crecimiento urbano del barrio.

La obra contempla la construcción de cordón cuneta y badenes de desagüe, junto con un sistema de alcantarillado subterráneo para el drenaje de las aguas pluviales que serán conducidas a través de los nuevos cordones.

La intervención responde a una necesidad concreta de un sector que durante los últimos años registró un importante crecimiento poblacional y que, pese a encontrarse prácticamente consolidado, presenta un déficit de infraestructura urbana. La ejecución de estas obras permitirá mejorar el escurrimiento de las aguas de lluvia y ordenar la circulación, con impacto directo sobre la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos.

El proyecto fue elaborado a partir de relevamientos realizados en el sector y sus áreas de influencia, que permitieron analizar los desagües pluviales existentes y los umbrales de viviendas y construcciones que interfieren en el escurrimiento natural del agua y generan dificultades para la transitabilidad.

La ejecución de la obra permitirá revalorizar el área urbana, mejorar las condiciones barriales y ambientales y favorecer el desarrollo edilicio, al mismo tiempo que contribuirá a prevenir los focos infecciosos asociados al estancamiento de agua.

Uno de los principales objetivos es dar una respuesta definitiva a los problemas de escurrimiento superficial y mejorar las condiciones de transitabilidad, especialmente durante los períodos de lluvia. La infraestructura también permitirá reducir el aislamiento que puede producirse en el barrio ante precipitaciones importantes.

La obra, que supone una inversión de alrededor de 500 millones de pesos, prevé un plazo de ejecución estimado de 180 días.

La obra forma parte de la política de la gestión de Gilberto Alegre, de dotar de infraestructura a los sectores que requieren nuevas respuestas para su desarrollo.