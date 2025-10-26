Un taxista alcoholizado y su mujer en el baúl del auto «vigilándolo» (VIDEO)

En hecho insólito se vivió en la madrugada de este sábado en la ciudad de Salta. Allí, un taxista fue detenido en un control de tránsito y dio positivo en el test de alcoholemia. Hasta ahí el procedimiento era regular, pero cuando los efectivos revisaron el vehículo encontraron a una mujer escondida en el baúl. “Lo estaba vigilando”, dijo quien se identificó como la pareja del hombre, que quería descubrir si este le era infiel o no.

”Es mi señora… Es que me cela”, justificó el taxista cuando le preguntaron sobre el motivo, según consignó el medio local El Tribuno. El control ocurrió sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club de Gimnasia y Tiro de la ciudad capital.

En las imágenes, que se volvieron virales en redes sociales, se puede ver cómo los efectivos de la policía local le ordenan al hombre que abra el baúl de su propio auto para el control rutinario. Ahí es cuando descubren a la mujer escondida en el interior y tapada con lo que parece ser una manta.

“¿Qué hace acá? ¿Por qué está ahí, señora?“, preguntó, sorprendido, uno de los policías. En ese momento le pidieron a la joven de solo 18 años que descienda del vehículo y el hombre explicó por qué ella decidió hacer esa extraña maniobra: “Ella piensa que yo voy a estar con otra mujer y quiere saber lo que hago a la noche”.

Según indicó el medio local, tras el hecho el conductor tuvo dos infracciones: una por manejar alcoholizado y otra por el transporte ilegal de pasajeros.

El costo de manejar con alcohol en sangre en Salta puede ser muy elevado. Según El Tribuno, las multas mínimas ascienden a los $179.376 -incluyendo los costos administrativos- mientras que la sanción máxima puede llegar a $593.776.