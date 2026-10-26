Sentido agradecimiento de la familia de Lucas Jaymez al personal del hospital de General Villegas

Juan Cruz, uno de los hermanos de Lucas, expresó en redes el agradecimiento que la familia tiene con el personal del hospital municipal; en el texto menciona también a la cooperadora.

Tal como expresa Juan Cruz, Lucas sufrió un severo ACV del que lentamente va recuperándose a pesar de lo complejo del diagnóstico inicial. Hoy inicia un nuevo camino en el proceso de rehabilitación, el que recorrerá junto a su familia, como ha sido desde lo ocurrido.

Hoy nos toca despedirnos, y solo tenemos palabras de agradecimiento, hace 74 días nuestro hermano mayor sufrió un ACV aquel 12 de agosto, un día que va a quedar grabado a fuego en nuestra familia, recuerdo cuando esa tarde me manda un mensaje mamá de que Lucas se había descompensado y lo llevaron al hospital, sin saber que había pasado, me traslade allí donde nos dieron un panorama no muy favorable, debíamos esperar un milagro, a Lucas le agarro un ACV hemorrágico, uno de los más complicados.

Los primeros días estuvo estable hasta que su situación se desmejoró, y ahí empezaron los miedos, la incertidumbre; nos decían que Lucas debía ser trasladado porque acá no tenían los medios para atravesar su problemática, hasta que llegó su traslado a la ciudad de Junín.

Allí llegamos y el cirujano y el neurólogo nos dijeron que solo podrían realizarle una cirugía de salvataje la cual no se sabía que podría pasar, a lo que le respondimos que hicieran lo que tenían que hacer que estaba en sus manos, nos retiramos del hospital esperando el llamado después de su operación. Teníamos miedo de atender y recibir la peor noticia; con mí hermano menor, Gregorio, o más conocido como Goyo, nos tiramos a descansar un poco la mente, hasta que recibimos aquel llamado, nos decían que había salido todo bien que estemos tranquilos, lo cual al cortar el llamado nos abrazamos como nunca lo habíamos hecho, y así transcurrieron nuestros días, entre hospital, trabajo y familia.

Nos fuimos turnando hasta que un día nos dijeron que no corría más peligro y volvía a Villegas, al principio estuvo en terapia intensiva para aislarlo y monitorearlo hasta que pasó a una sala común pero aislado, y ahí nos tuvimos que dividir entre mamá, papá y los 3 hermanos, fueron días y noches interminables, pero sin duda lo que nos volvió a unir como familia, todo por Lucas, ese ser enorme que es el, el gran hermano, el gran hijo, el gran tío, el que siempre está para todos.

En estos 74 días fue nuestro cable a tierra el ir a acompañarlos porque fue eso, acompañarlo, no cuidarlo. Mañana nos toca despedirnos del hospital municipal de General Villegas, aquel que nos acobijo durante este tiempo, y solo nos quedan palabras de agradecimiento a los doctores, la chicas de terapia intensiva, a las chicas de internación, al personal de limpieza, a los cuidadores, y al resto de la institución.

Gracias por habernos cuidado a nosotros también. En nombre de Lucas Manuel Jaymez y de toda su familia, MUCHAS GRACIAS !