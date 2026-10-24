Movimiento Derecho al Futuro inauguró su unidad básica en General Villegas

El espacio del Gobernador Axel Kicillof, cuya referente en General Villegas es Sofía Mackay, inauguró anoche su sede en la calle Isturiz 881, frente al hospital.

El lugar contó con la presencia del senador provincial Germán Lago, la intendente de Carlos Tejedor María Celia Gianini y Omar Furlan y Julieta Garelo, subsecretarios de la Gobernación.

También estuvieron representantes de las líneas peronistas Renacer Peronista, representado por su refresente Oscar Trojaola, Frente Grande (Sergio Ruíz) y Partido Comunista (Alejandro Balbin).

Sofía Mackay manifestó su alegría al ver superada las expectativas respecto a la convocatoria; en sentido dijo que se hizo un llamado a la unidad del campo nacional para conformar un proyecto de ciudad que dé respuesta a las demandas de los vecinos que hoy están sufriendo el ajuste.

A su vez los oradores remarcaron que Kicillof es la esperanza y la alternativa al modelo impuesto por Milei.

Finalmente remarcó el llamado a trabajar juntos, en una unidad local, para construir acuerdos y trabajar en conjunto.