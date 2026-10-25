Choque y vuelco en la RN 188, dos personas trasladadas al hospital

Este mediodía dos unidades con ocupantes de San Luis y Pilar colisionaron cerca de General Villegas, en el kilómetro 350 de la RN 188, entre nuestra ciudad y Ameghino.

En realidad se trató de un roce entre una pick up y un monovolúmen que terminó volcado en la banquina.

Como consecuencia, los involucrados fueron trasladados al hospital, todos con vida, de acuerdo a la primera información, y fuera de peligro.

El tránsito continuó circulando sin inconvenientes, aunque con precaución.