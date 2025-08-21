Ante las fuertes ráfagas, cedió una palmera de grandes dimensiones con cables

Esta tarde en el Acceso Carrozzi de General Villegas, una palmera de grandes dimensiones, que sostiene cables del servicio de telefonía e Internet de Telecom, cedió ante el fuerte viento que sopla en la ciudad.

Como consecuencia quedó quebrada en su base por su estado de desgaste, sostenida a 45 grados solo por loe cables, a centímetros del techo de un comercio, ubicado frente al boliche bailable Winter.

Se recomienda por el estado del tiempo meteorológico evitar estacionar debajo de árboles qie pueden prrdrntarnsñgin tipo de deterioro, o de elementos tales como columnas de alumbrado público.