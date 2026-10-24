El Ateneo de la SRPGV dijo presente en el Congreso Nacional de Ateneos CRA en Tucumán

Valentino Costamagna y Yamila Castellano, presidenta del Ateneo local, viajaron a Tucumán para participar de un encuentro nacional que reunió a jóvenes del movimiento ruralista y les permitió capacitarse, intercambiar experiencias y sumar herramientas para su formación como futuros dirigentes del sector agropecuario.

La participación de los jóvenes en espacios de formación e intercambio es fundamental para construir una dirigencia rural preparada para los desafíos del presente y del futuro. En ese marco, Valentino Costamagna y Yamila Castellano, presidenta del Ateneo de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas, viajaron a Tucumán para representar a la institución en el Congreso Nacional de Ateneos CRA 2026, realizado los días 10 y 11 de octubre.

El encuentro reunió a jóvenes de distintos puntos del país en dos jornadas de capacitación, actividades grupales y espacios de intercambio orientados al liderazgo, la formación profesional, la representación institucional y el desarrollo productivo.

Para el Ateneo de General Villegas, participar de este tipo de iniciativas significa fortalecer el vínculo con otros grupos de jóvenes ruralistas, conocer diferentes realidades y adquirir conocimientos que luego pueden trasladarse al trabajo cotidiano dentro de la institución y a la actividad agropecuaria.

Capacitarse para asumir nuevos desafíos

Durante las dos jornadas se trabajó sobre distintas herramientas necesarias para el desarrollo personal y dirigencial. El liderazgo, la comunicación, la construcción de equipos, la toma de decisiones y la gestión de recursos fueron algunos de los temas abordados.

Las exposiciones también pusieron el foco en la importancia de invertir en el capital humano, generar vínculos de confianza y aprender a trabajar de manera conjunta. A través de talleres y ejercicios grupales, los participantes tuvieron la oportunidad de analizar situaciones concretas, debatir alternativas y compartir perspectivas con jóvenes de otras regiones.

La formación profesional ocupó otro lugar importante en el programa, con contenidos vinculados a las entrevistas laborales, la preparación para acceder a nuevas oportunidades y el desarrollo de habilidades que complementan los conocimientos académicos y la experiencia institucional.

En este sentido, la participación en los ateneos representa también una instancia de aprendizaje para quienes buscan desarrollar su capacidad de liderazgo y prepararse para asumir responsabilidades dentro de las entidades del sector.

El futuro del agro, también en la agenda

La tecnología y las transformaciones del sistema productivo fueron otros de los ejes del Congreso. Se abordaron las posibilidades de la inteligencia artificial aplicada al agro, las nuevas herramientas digitales, las decisiones financieras, la sustentabilidad y las oportunidades de los mercados internacionales para la producción argentina.

Los contenidos permitieron reflexionar sobre los cambios que atraviesa la actividad agropecuaria y sobre la importancia de que las nuevas generaciones conozcan las herramientas disponibles para acompañar esos procesos.

También hubo espacios de intercambio entre ateneos, destinados a fortalecer los vínculos entre jóvenes de distintas provincias y promover la construcción de una mirada compartida sobre el presente y el futuro del sector.

Una experiencia que fortalece al Ateneo local

La presencia de Valentino Costamagna y Yamila Castellano en Tucumán permitió que el Ateneo de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas estuviera representado en un ámbito nacional de capacitación y encuentro.

Estas experiencias contribuyen a ampliar conocimientos, generar nuevos contactos y conocer otras formas de trabajar, organizarse y afrontar los desafíos de la actividad rural. Al mismo tiempo, fortalecen el rol de los ateneos como espacios de participación y formación de jóvenes comprometidos con las instituciones del campo.

Desde la Sociedad Rural del Partido de General Villegas, acompañar la participación de sus jóvenes en este tipo de encuentros significa apostar a la formación de nuevos dirigentes, capaces de aportar ideas, asumir responsabilidades y contribuir al desarrollo del sector agropecuario y de la comunidad.