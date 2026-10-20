Yesica Toledo: «Mi fin es lograr justicia por Augusta» (la niña que falleció tras caerle un arco encima cuando practicaba patín)

Augusta Cosiansi falleció el 6 de ocubre luego que un arco de handball que se encontraba en el gimnasio del club Eclipse de General Villegas cuando patinaba, le cayera encima causándole la muerte.

Las circunstancias en que sucedieron los hechos son materia de investigación, más allá de las hipótesis; la única certeza es que el arco cedió.

Desde entonces, hace apenas 13 días, Yesica Toledo, mamá de la niña de 8 años, ha estado dedicada a lo ocurrido, no solo sobrellevando el dolor por la irreparable pérdida, sino iniciando su lucha legal, en lo penal, y en breve en lo civil, sino para que no haya un caso igual al de su hija.

Para ello está en contacto con Serena Campos Lobos, mamá de Joaquín Gatto, el menor de 12 años que murió en el sur del país, producto de la caída de un arco de 160 kilos sobre su cuerpo, cuando visitaba el lugar en un viaje escolar.

Serena visitará General Villegas el próximo 30 de octubre donde disertará sobre la Ley que lleva el nombre de su hijo, la que obligará a que exista un control sobre lugares depostivos o educativos donde existan arcos, aros, etc., acompañada por una espcialsita en seguridad e higiene que se ofrecerá a visitar de manera gratuita aquellos espacios mencionados.

Yesica habló con Distrito Interior de la última vez que vio a su hija, cómo se enteró de la noticia, y la manera en que transcurren sus días sin Augusta; del mismo modo se refirió a la pérdida de su otro hujo, un bebé de seis meses años atrás, hecho luego del cual nació su hija a la que llamá «niña arco iris», mencionados así quienes nacen luego del fallecimiento de un hermano.

La nota que aborda diferentes aspectos de uno de los eventos más conmocionantes de los últimos tiempos en General Villegas no dejó lugar a dudas respecto a las pretenciones d ela familia que entiende hay reponsables y hubo negligencia en lo ocurrido, por esa razón insistió en más d euna oporunidad que su objetifo y fin es hacer justicia por su hija, motivando a su vez, que ningún otro niño pase por lo que su hija.