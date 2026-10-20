Quedó suspendida la visita del Ministro Katopodis a General Villegas, prevista para mañana

Gabriel Katopodis, Ministro de Infraestructira del Gobierno de Kicillof, que también suspendió su visita al distrito, no vendrá mañana como estaba previsto.

El funcionario provincial mantendría un encuentro con integrantes del Gabinete local, instituciones y público en general en el Salón Dorado en el Palacio Municipal a las 10 de la mañana al que el propio intendente había cursado invitación.

Desde el municipio se comunicó la novedad agregando que la decisión se debe a problemas de agenda del candidato a Gobernador.