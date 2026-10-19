Fermín Valdés, de VRC, fue convocado para representar al país en Chile
El villeguense Fermín Valdés, de 16 años, integrante de Villegas Rugby Club se encuentra integrando el seleccionado M17 de la UROBA.
Su historial dentro de este deporte no supera los 3 años; hace 2 que entrena en el Seleccionado de UROBA y este está teniendo la oportunidad de jugar, participando en el Campeonato Argentino Juvenil. En la próxima fecha se define si el equipo jugará por el ascenso o el descenso en Tucumán.
Pero hay más para el pilar derecho, ya que será parte del equipo que representará al país en Chile, hacia donde viaja el próximo miércoles.