El pasado jueves por la noche, en el marco de las tareas de prevención y seguridad, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) procedió a la interceptación de un menor de edad que circulaba a bordo de una motocicleta marca Zanella, sin dominio colocado.

Al realizarse las verificaciones correspondientes, se estableció que el rodado registraba pedido de secuestro activo, por haber sido sustraído el pasado 07 de octubre, en el marco de una causa caratulada «Robo».

Ante esta situación, se procedió al secuestro del motovehículo y se dio intervención a la autoridad judicial competente por el delito de Encubrimiento.

En el caso interviene la UFIJ N.º 12 del Departamento Judicial Junín, correspondiente al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, desde donde se dispusieron las actuaciones legales pertinentes. Posteriormente, se ordenó la libertad del menor conforme a las disposiciones del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Finalmente, el rodado secuestrado fue restituido a su legítimo propietario.