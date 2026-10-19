El Ministro Katopodis visitará General Villegas el próximo miércoles

El Ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, arribará en la ciudad cabecera el próximo miércles por la mañana en el marco de un encuentro bajo el lema «Cuánto futuro cabe en la Provincia», espacio de diálogo y participación al que estará invitada la comunidad en general.

El funcionario y candidato a Gobernador estará en el Salón Dorado del Palacio Municipal a las 10 horas.

Luego, 11 horas, está estimado un encuentro con la prensa local.