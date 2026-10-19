Indignación en Pinto por la insólita queja de una beneficiaria de las viviendas sociales, piden que revean su caso (VIDEO)

Hace unas horas la beneficiaria de una de las 129 sociales que sorteo el municipio, la última tanda el pasado viernes, publicó dos videos en los que manifiesta su disconformidad por el estado de la unidad habitacional que le tocó.

A las imágenes las acompaña con comentarios despectivos acerca de la misma, mencionando incluso que el frente no le gusta.

Las críticas no se hicieron esperar, principalmente en redes sociales, y surgió entre quienes se manifestaron, que los entes o autoridades competenes revean su situación, al punto tal de evaluar la desadjudicación.

Cabe mencionar que salvo 21 de las viviendas otorgadas, las restantes pertenecen a un plan de nación, que faltando el 3% para su finalización la obra quedó totalmente detenida, y recién hace tres meses la Municipalidad pudo acceder, gestiones mediante, que incluyeron Carta Documento, a que el Gobierno nacional se las cediera.

Ante ello, y dabido a la gran demanda habitacional, sumado a la situación económica, desde el Ejecutivo local se decidió entregarlas tal como estaban, dotándolas de la infraestructura que estuviera a su alcance, como la colocación de un mejorado en calles, el tendido eléctrico, entre otros.

El viernes, se sortearon las 59 viviendas destinadas a las familias en general, las restantes fueron para personas con discapacidad y empleados estatales (municipales, provinciales y nacionales), para las cuales hubo 394 inscriptos que participaron, lo que da una idea de la magnitud de las expectativas que ello generó.

Al salir a la luz, haciendo público su descontento una beneficiaria, la indignación es absoluta y creciente.

Al haber participado, ello se debe a que cumplía con los requiitos básicos, entre ellos, un tiempo de residencia legal en el distrito, aunque no se tratara de una persona oriunda, detalle que los vecinos no dejan pasar.

No está claro si este tipo de acciones (la llevada a cabo por la beneficiaria) puede ser motivo de desadjudicación, pero se pide al menos la revisión del caso.