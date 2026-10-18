El momento más emotivo del sorteo de viviendas: Rodo Marcelo y su familia tendrán casa propia en General Pinto (VIDEO)

Rodo Marcelo y Leslie Toledo constituyeron, junto a sus hijos Adara, Lucía y Emiliano una querida familia en General Pinto donde se encuentran radicados.

Entre sus particularidades dignas de admiración, la pareja es ciega, pero de ninguna manera ha sido un obstáculo para ellos, por el contrario, la vista sin dudas ha sido reemplazada por una fuerza de lucha que lleva varios capítulos escrita a lo largo de los años que llevan juntos.

Leslie es oriunda de Morelia, México, Rodo de General Pinto, pero esa particularidad puede ser abordada en otra nota, incluso acerca del regreso a esta ciudad en la que las cosas han cambiado mucho, y para bien, a esta familia.

En el listado inicial no se encontraban, sin embargo presentaron, dentro del períodos establecido para reclamos, objeciones, etc. una petición que la Comisión Evaluadora Local tuvo en cuenta, incluyéndolo. La particularidad es que fue dentro del listado general.

Al momento del llamado para retirar un sobre, el matrimonio estuvo acompañado por su hija mayor y la abuela materna; fue Rodo quién tomó el sobre y Adara (hija). quien sacó del interiorla un papel conteniendo el gráfico de una casa con la ubicación.

En ese momento estalló, literalmente, el gimnasio del CEF que se puso de pie no solo para compartir la alegría, sino para vivar a los beneficiarios.

A la familia Marcelo – Toledo este año les cambió la vida para bien; el trabajo obtenido por el jefe d ela familia en el Estado local, y este viernes se hizo realidad el sueño de la casa propia.

La felicidad de ellos fue, y es, la alegría de buena parte de la comunidad.