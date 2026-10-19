Falleció un jugador tras un partido de fútbol en Vedia

Un futbolista de 37 años, identificado como Ignacio Roca, jugador de Ancalú Sporting Club, de San Gregorio, Santa Fe, falleció este domingo por la tarde tras sufrir una descompensación al finalizar el encuentro que disputó en la categoría Senior en el estadio del club Sarmiento.

La víctima fue asistida mediante RCP rn el predio y trasladada al hospital municipal de Vedia, donde falleció luego de ingresado.

El partido correspondía a los cuartos de final del torneo organizado por la Liga Deportiva Central Vedia.

Tras lo ocurrido, se suspendieron los encuentros de la Reserva y Primera División que serán diputados en fecha a confirmar.