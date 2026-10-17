Sergio Tamburi: «Alessandro no se quitó la vida, fue inducido o asesinado, confío en la juscticia» (VIDEO)

El pasado lunes 12, feriado en Argentina, Alessandro Tamburi, de 32 años, fue hallado sin vida en el interior de su vivinenda ubicada en la calle Rivadavia de General Villegas.

Desde entonces, a medida que la noticia de su deceso se conoció, todo fue un profundo pesar al tratarse de una persona querida reconocida en la comunidad. pero con el correr de las horas, y más aún de los días, al dolor se le sumó el impacto que la duda de su familia provoca en la comunidad.

Por el modo en que se dieron los hechos, la manera en que fue hallado y los elementos considerados pruebas con que cuentan, su padre no duda que su hijo no se quitó la vida, y si lo hizo fue totalmente inducido, pero su principal hipótesis es que fue asesinado.

Y más allá de lo que el levantamiento de rastros y el exámen sobre el cuerpo de su hijo en el lugar del hallazgo arrojó, incluso el resultado de la autopsia, la insistencia sobre la búsqueda de justicia es permanente.

Sergio, entrevistado esta mañana en el programa Las Cosas por el Aire que conduce Fernando CIsarello en FM Peregrina (92.9) explicó las razones de sus dudas, confirmó la tenencia de elemetos de interes para la causa y la contratación de un abogado penalista para avanzar en la misma hasta llegar a la verdad.

Más allá del aspecto judicial, el padre, quien no oculta su profunda tristeza, y reconoce su fortaleza a pesar de ello, recordó momentos junto a sus hijos, especialmente Alessandro, de quien cosecha, mucho antes de su fatídico desenlace, eleogios y reconocimientos por su manera de ser.

Sabe que este es un largo y lento camino, porque así la entiende a la justicia, por ese motivo confía, en ello le están yendo estos días, que el tiempo permitirá conocer la verdad detrás de la muerte de su hijo mayor.