General Villegas incorporará maquinaria vial por $650 millones a través de un leasing con el Banco Provincia

El intendente Gilberto Alegre firmó este lunes, en la sede de la Gobernación bonaerense, un convenio de leasing con el Banco de la Provincia de Buenos Aires por aproximadamente $650 millones destinados a la adquisición de equipamiento urbano y vial.

El jefe comunal viajó a La Plata acompañado por la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias, y estuvo presente en el patio de las palmeras de la Gobernación, donde se concretó la firma junto a otros intendentes de la provincia.

El encuentro se enmarcó en el programa Provincia Leasing, a través del cual el Banco Provincia destinó una inversión total de $16.200 millones para que los municipios bonaerenses puedan acceder a bienes de capital.

Durante el acto, Kicillof remarcó que “el leasing del Banco Provincia es una herramienta fundamental para que los municipios puedan adquirir bienes de capital, maquinarias y equipamiento para brindar más salud y seguridad”. Y agregó: “en momentos en los que la situación económica es tan compleja y las demandas crecen, nuestro desafío es dar continuidad y fortalecer esta línea estratégica para la gestión local”.

Por su parte, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, sostuvo que “desde el Banco Provincia tenemos una decisión muy clara: trabajar en conjunto con los municipios y estar a disposición para acompañar sus necesidades”, y destacó que la jornada permite “que los distritos puedan acceder a bienes de capital y seguir fortaleciendo los servicios que brindan a sus comunidades”.

En ese contexto, Alegre explicó los alcances del convenio para General Villegas: “estamos aquí en la Gobernación, donde concurrí con la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias, para firmar un contrato de leasing con el Banco de la Provincia de Buenos Aires por 650 millones de pesos para equipamiento urbano y vial”.

Esta importante inversión permitirá al Municipio incorporar nueva maquinaria, vehículos y equipamiento pesado que estarán destinados de manera directa a fortalecer las tareas operativas de las áreas de Servicios Urbanos y Vial. El equipamiento a adquirir comprende:

1 Tractor Lovol TH904

1 Pick Up Renault Oroch Iconic 1.3 Tce CVT

4 Acoplados volcadores Grosspal AV 8000

1 Camión Compactador Foton 1621

2 Camiones Volcadores Iveco Tector Attack 170-210