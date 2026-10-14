General Villegas: moto y camión protagonizaron un grave accidente

El hecho ocurrió esta mañana cerca de las 10 horas en Pueyrredón y Larrea entre una moto Honda Titán 150 cc. y un camión Mercedes Benz.

La moto circulaba por Larrea, conducida por un hombre joven, mientras que el camión lo hacía por Pueyrredón.

De acuerdo a lo comentado por testigos, el rodado menor impactó sobre el lateral derecho del camión, a la altura del tanque de agua y cajón de herramientas, siendo, aparentemente pasada por arriba.

Como consecuencia el motociclista sufrió una seria fractura expuesta en su pierna izquierda, siendo trasladado, con otras heridas, al hospital municipal.

Ambas unidades permanecen en el lugar, mientras que el tránsito es asistido por personal d ela Guardia Urbana. Interviene también personal de la Policía Comunal.