La Peña El Cencerro, de Germania, brilló en el Festival Internacional de Folklore en Santiago del Estero

El pasado miércoles 7 de octubre el grupo representante d ela localidad de Germania, partido de General Pinto, partió con destino Las Termas de Río Hondo en Santiago Del Estero donde se desarrollaría una nueva edición del Festival Internacional de Folklore.

Los bailarines a cargo de la profesora María Andrea Zanin forman la Peña El Cencerro realizaron sus presentaciones en diferentes ocasiones a lo largo de las diferentes jornadas, actuando en el escenario mayo Homero Manzi.

Un total de 26 bailarines, que integraron la delgación de 32 personas, con los acompañantes, vivieron una experiencia que representa una importante enseñanza por el intercambio incluso con bailarines de otros paises, pero también en lo personal.

Justamente FIFAS (el nombre del evento) busca promover y preservar las diversas manifestaciones artísticas de la danza a nivel global.

El grupo regresó anoche fortalecido y pensando en el regreso el año próximo, convencidos que el esfuerzo, el compromiso y la dedicación que l eponen a cada ensayo, en cada espacio donde se presentan vale la pena.

Germania dijo presente en esta oportunidad y lo hizo de manera categórica on cuadros que se llevaron el aplauso de los presentes, aunque lo más importante fue el objetivo alcanzado con el que fueron; si bien no es competitivo, permite medirse, saber dónde están artísticamente. Las devoluciones recibidas confirmaron la solidez de la Peña.

Luego de un breve descanso volverán a reunirse para hacer lo que tanto aman y tan bien realizan: bailar, difundiendo las danzas nativas.