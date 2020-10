Un automóvil que huyó de la Policía volcó en cercanías de Villa Sauze

Así lo reportaba La Reforma, que dio a conocer el hecho ocurrido en las últimas horas.

Según reportó el medio pampeano el auto, un Volkswagen Gol evadió los controles policiales en Gral. Pico, La Pampa, por lo que fue perseguido por efectivos hasta el límite con la provincia de Buenos Aires, donde logró evadirse.

La información policial indica que la persecución comenzó en la esquina de calles 2 y 9 de nuestra ciudad. Anteriormente el propio Jefe de la Unidad Regional II, comisario Cristian Dupuy, que estaba supervisando tareas de prevención nocturna, había sido el que observó el comportamiento que ese auto estaba teniendo. Lo vio ingresar a la ciudad a las 22:30, por la Ruta Provincial Nº 1 (altura del Círculo Policial) y se lo volvió a cruzar en calle 9 y 122, ya entrada la madrugada del domingo.

Cabe acotar que a esa hora ya regían las restricciones para la circulación por las calles piquenses. Igualmente, la gravedad del hecho no sólo fue que el vehículo circulaba por General Pico en horarios no permitidos y a mucha velocidad, sino que sus ocupantes no acataron la indicación policial de detenerse, iniciándose así una persecución que comprendió calles de la ciudad y también rutas provinciales.

Asimismo, este diario conoció hoy que cuando las patrullas recibieron información de que el rodado había tomado la ruta 1, con destino a Intendente Alvear, ya les había sacado una ventaja considerable.

En el cruce con la ruta que viene de Ceballos hacia Villa Sauce (provincia de Buenos Aires), el auto giró a su derecha, evitando a la Policía de esa localidad, que esperaba al mismo, y se dirigió hacia el camino del Meridiano Quinto, que delimita las provincias de La Pampa y Buenos Aires, lo que llevó a las fuerzas del orden a abandonar el seguimiento.

Aparentemente el conductor del auto no advirtió que se había terminado la parte asfaltada de ese camino, comenzaba la de tierra y lo peor, se terminaba la calle. Por lo tanto, debió doblar (a la izquierda hacia el puesto Fortín Pampa o a la derecha para entrar a Villa Sauce). No hizo ninguna de esas dos cosas y pasó de largo en un gran despiste.

Está claro que todo se dio a gran velocidad, según demuestran los daños materiales que registra el vehículo, que la Policía encontró sin ocupantes. La documentación del auto indica que está radicado en provincia de Buenos Aires, pero no se sabe mucho más sobre quiénes iban arriba de él hasta el momento del accidente.

Muchos interrogantes quedan además de saber sobre los ocupantes. Por ejemplo qué hacían circulando como ‘locos’ por las calles piquenses y por qué se resistieron al control policial solicitado.

