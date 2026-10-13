«El hospital da un salto de calidad con esta máquina de anestesia», expresaron en la entrega (MIRÁ EL ACTO COMPLETO)

Esta tarde se formalizó la entrega por parte de la cooperadora del hospital municipal de General Villegas que la adquirió con los fondos remanente del Remate del Novillo Blanco tras la compra de la ambulacia UTIM 0 kilómetro.

Del acto que fue breve, aunque con expresiones puntuales, como la del intendente que indicó que la salud pública ya no es para pobres, sino para todos, el Anestesiólogo, Dr. Juan Pablo Paladino, explicó que este equipo permitirá, como el existente en uno de los quirofanos, hacer intervenciones neonatales hasta personas de alto peso, ampliando las posibilidades.

César Julián, Presidente d ela cooperadora destacó el gesto de la SRPGV al destinar los fondos del último Remate a esta causa, y Willy Moreno, Presidente de la Sociedad Rural, indicó que este es un logro de los que se pueden alcanzar cuando lo público y lo privado trabajan mancomunadamente.

Con esta entrega se cierra el círculo de lo obtenido en concepto de recaudación en la edición 99° del Remate del Novillo Blanco, no obstante, la cooperadora continúa con sus desafíos planteados para los que se encuentra trabajando y sumando fondos a traves de la rifa que se encuentra en plena venta.