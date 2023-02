César Julián: «Estamos seguros que «El Pueblo Primero» va a ser una alternativa a este Gobierno Municipal» (AUDIO)

El concejal por el bloque El Pueblo Primero fue entrevistado días pasados en el programa Las Cosas por el Aire (los sábados por la mañana en FM Peregrina 92.9) donde, como es habitual dejó varios títulos, que en este caso hacen referencia principalmente al intendente Eduardo Campana a quien le disparó artillería pesada, aunque no faltó el toque de «cotillón político», que a veces suele tener mayor poder de choque.

En el audio que reproduce la nota completa, Julián inicia haciendo referencia a la interna que el intendente o su candidato (o candidata) debería afrontar con la UCR; es que antes de su llegada a la radio había sido entrevistada Alicia laino, actual Secretaria de Gobierno y ex concejal de la UCR a la que refirió reconociendo una buena relación con ella tanto como con otros radicales.

Al opinar sobre esa posibilidad dijo que el mandatario municipal se valió de la estructura del radicalismo para llegar y que luego le dio las migajas; ahora, observa, que está acercándose nuevamente porque está solo, sin embargo cree que el partido centenario esta vez no le será funcional. «En el radicalismo todos saben que Campana es más pirata que Johnny Deep (el protagonista de Los Piratas del Caribe), por eso van a trabajar para que su pre candidato sea el candidato en la general», enfatizó.

Consultado acerca de su postulación como pre candidato a intendente, repitió la respuesta del mes de diciembre donde dijo que todavía no piensan en candidaturas, aunque creen, en su espacio político, que serán una alternativa al Gobierno municipal al que no perdió oportunidad de criticar y exponer lo que considera malo de la actual Gestión.

Laino, que tuvo mucho que ver en la venta de los primeros 20 terrenos municipales desde la asunción de Campana, había manifestado que era el comienzo de un círculo virtuoso que permitirá la compra de tierras por parte del municipio para que la gente de menores recursos puedan acceder a una parcela para la construcción de su casa; ante ello el concejal se preguntó si habían estado calentando motores durante los siete años que llevan al frente de la Municipalidad como para decir que este es el comienzo.

«Este Gobierno municipal es una falta de respeto a los vecinos y vecinas del Partido de General Villegas porque no le ha dado solución a las problemáticas de la comunidad».

En ese sentido agregó no poder creer que en un distrito con 700.000 hectáreas un vecino tenga que mendigar un terreno de 10X30 para poder hacerse la casa y cumplir con el sueño de toda familia.

Luego de recordar que él habita en una vivienda social y contar de qué modo accedió al inmueble, agregó que actualmente esas políticas no existen, se terminaron; «no hay políticas habitacionales, antes te anotabas y si no te tocaba sabías que en dos o tres años podías tener la casa o un terreno, hoy no hay esperanzas. Es falta de gestión y un Estado ausente».

Sobre el peronismo, al que pertenece, el edil consideró que las elecciones PASO serán para ordenar la elección general, para lo cual se encuentran trabajando en un proyecto amplio capaz de contener varias ideas, sobre todo aquellas que vengan de quienes no están de acuerdo con el Gobierno municipal, dado que «el objetivo principal es que el 10 de diciembre Campana se vaya a su casa».

La mirada de «El Pueblo Primero» está puesta en lo local, no se tienen en cuenta lo que ocurre en la provincia o la nación, más allá del posible efecto arrastre, porque consideran que ellos pueden cambiar la realidad del distrito.

La entrevista abarcó diversos temas locales vinculados a la producción en general, la generación de puestos de trabajo, su historia personal, caminos rurales, entre otros; también el insalvable vínculo con La Cámpora, pata peronista/Frente de Todos, con la que, de trabajar juntos, como el resto de las corrientes populares, podrían tener un caudal de votos que les permitiría llegar a las elecciones generales con posibilidades concretas, sin embargo, remarcó que nunca traicionaría sus principios, ni faltaría a su palabra.

Escuchá la nota completa:

