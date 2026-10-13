Eugenio Leporati: «Una de las cosas más lindas es trabajar junto a LALCEC» (VIDEO)

El Presidente del club Atlético se refirió de ese modo al significado que tiene para la insitución deportiva haber llevado a cabo por tercer año consecutivo, de los cuatro que tiene, una nieva edición de la Maratón Rosa, en beneficio de LALCEC, en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama. Con unos 200 inscriptos entre la caminata y la carrera, de la que hubo 170 inscriptos, cifra récord en esta oportunidad, la prueba loró su cometido, tanto en lo deportivo, como en lo recreativo, y sobre todo económico y social. Ya establecida en el calendario de pruebas de la zona, esta prueba atlética que reunió a destacados nombres de la disciplina suma cada vez más adherentes, y no es casualidad, porque lo mismo sucede con quienes difunden y trabajan por la causa rosa.

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