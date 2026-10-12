En reclamo por el estado de la Ruta 33, y de las del resto del país (VIDEO)

Una vecina registró detrás de un camión un curioso reclamo que llevaba colocado en la parte posterior del térmimo mientras circulaba por la Ruta Nacional 33.

La indignación, la preocupación y la falta de entendimiento de por qué no se hace nada por esta y otras trazas, es cada vez mayor.

Hasta el momento nada ha alcanzado para que los funcionarios y los políticos con decisión reacciones ante tamaña situación.

En este caso el camión que registró con su teélefono circulaba a la altura de la laguna Cuero de Zorro, en sentido hacia América.

El tramo entre General Villegas – Trenque Lauquen está destruído, es la muerte circular por allí, destacó.

Este tipo de expresiones son constantes, incluso las redes sociales lo reflejan desde hace tiempo.

Es entendible que a esta condición no se llegó en poco tiempo, del mismo modo que no se encuentra explicación a la falta de una mínima intervención de bacheo o reparación en aquellos putos donde las deformaciones epresentan un serio peligro.

En otros tiempos ha habido incluso férreas manifestaciones en los accesos a las ciudades que van desde Villegas a Trenque Lauquen, hoy sin embargo, de ese método no hay ni siquiera intensiones. Lo peor es acostumbrarnos o resignaron sabiendo que nada surtirá efecto.

Mientras el tiempo pasa, los accidentes, las muertes y los inconvenientes y daños son constantes en una de las arterias del país que transporta la mayor parte de las riquezas de Argentina.