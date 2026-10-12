El CPR General Pinto logró la recuperación de todo el ganado que habían sustraído en un campo cercano a Germania

Personal del Comando de Prevención Rural de General Pinto, logró esclarecer en tiempo récord un hecho de abigeato ocurrido en la zona rural de Germania, expresó la subcomisario a cargo de la Fuerza Policial, Marianela Reynoso.

Tras la denuncia por el faltante de diez terneros, los efectivos del CPR iniciaron una investigación que incluyó revisión de cámaras, testimonios y entrecruzamiento de información, logrando establecer que los autores serían de la provincia de Santa Fe.

Con pruebas contundentes, la Fiscalía de General Pinto avaló el trabajo policial y la Justicia de Garantías de Junín otorgó cuatro órdenes de allanamiento.

Así fue que en un importante operativo interprovincial y coordinado, con la colaboración de personal de CPR Junín, CPR General Arenales, CPR Leandro N. Alem, Policía de Investigaciones de Santa Fe y Guardia Rural Los Pumas, se irrumpió en cuatro domicilios de la localidad de Diego de Alvear, provincia de Santa Fe, con un resultado 100% positivo.

El resultado

Se logró el recupero de la totalidad de los animales sustraídos, los cuales ya fueron restituidos a su legítimo propietario, evitando un importante perjuicio económico al productor.

Además, se secuestraron elementos clave para la causa como teléfonos celulares, herramientas de corte, y un carro utilizado para el traslado de los animales.

Como consecuencia de los allanamientos se detectaron otros delitos, procediéndose al secuestro de un arma de fuego ilegal y de estupefacientes, con tres personas aprehendidas.

«Una vez más, el trabajo en equipo, silencioso y profesional del personal de los Comandos de Prevención Rural de la zona, permitió llevar tranquilidad a la familia rural y demuestra que el abigeato en nuestro partido no quedará impune», remarcó Reynoso.