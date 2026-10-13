La ganadería va teniendo un lugar preponderante en el campo y las instituciones del sector en General Villegas (VIDEO)

Así se encuentra hoy la ganadería en General Villegas que fue considerada en el siglo pasado la segunda Palermo debido al movimiento ganadero del distrito, con multitudinarios remates ferias y un plantel de cabezas que la ubicaba entre las más importantes del país.

Hoy, lejos de aquella época, ante el contexto de precios de la carne, la agricultura constante, y una meteorología que podría traer complicaciones, el ganado es considerado y ya hay acciones y decisiones políticas que favorecen su posicionamiento. En ese contexto, la Sociedad Rural del Partido de General Villegas, que este año no realizó la Expo Rural como años anteriores, por estar en un período de transición (según explicó su presidente), organozó días pasado una Jornada ganadera en la que se hizo especial hincapié en las razas cárnicas de ganado inglés, además de contar con charlas relacionadas y un cierre tradicionalista que en este caso estuvo organizado y coordinado pro el Ateneo Juvenil de la entidad Agropecuaria.

En la entrevista, Guillermo Moreno y Yamila Castellano, Presidente d ela SRPGV y del Ateneo respectivamente, se refirieron en una entrevista con Distrito Interior, a las conclusiones de lo que fue el evento y los proyectos en los que se encuentran trabajando, relacionados con la ganadería, y desde lo estrictamente institucional.