Tras ganar la pulseada por la compra del hotel Rucalén, habló Alegre; la visita de Katopodis y obras a inaugurar (VIDEO)

Gilberto Alegre, intendente de General Villegas, se refirió por primera vez luego de la aprobación en el HCD, de la compra del hotel Rucalén, el que tendrá como fin la construcción de un geriátrico municipal, atento a la demanda que la tercera edad está teniendo. El mandatario aclaró que no repreentó para él una pulseada, pero dado cómo estuvo planteado en la opinión pública y sobre todo por la oposición el tema, ha sido una puja, sin dudas.

Luego de este tema, Alegre se refirió a otras cuestiones de Gestión, como la salida de la titular de Hacienda y presupuesto, Gisela Bollini. También habló de la urbanización del barrio ocupado, El Chaparral, las obras a inaugurar, y la visita del Ministro de Obras Públicas de la Provincia, Katopodis.

Su candidatura a un nuevo período, el vínculo con Oscar Trojaola, integrante de su bloque (además de su reemplazo en caso de licencia, y sobrino directo) que en la última sesión votó en contra, además de estar lanzado como pre candidato a intendente, incluso por Derecho al Futuro.

Finalmente, habló de los planes de la Gestión hacia e 2027, año electoral, para el cual está terminando de organizar puertas adentro para salir a la comunidad en formato campaña (lanzamiento que se daría en el marco de la visita del Ministro bonaerense).