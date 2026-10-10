La pesca en el Parque de General Villegas continúa prohibida hasta nuevo aviso

Esta tarde una pareja de pescadores ingresó, caminando, dado que por estado de sus caminos ante la lluvia no se permite la circulación de vehículos, con la intención de pescar desde la orilla.

Minutos después de su arribo al lugar, personal de la Guardia Urbana les comunicó la prohibición de pescar, por lo que debían retirarse a pesar de haber manifestado su intención de realizar una pesca con devolución.

Este hecho generó confusión y la posterior consulta a Distrito Interior, desde donde nos comunicamos con las autoridades municipales competentes.

Efectivamente continúa prohibido pescar en la laguna del Parque. Actualmente rige la veda de la pesca del pejerrey, especie predominante en el espejo de agua; pero ún así, no se puede practicar esta actividad ningún día de la semana.

Esta medida se adoptó oportunamente tras una importante mortandad de peces, al haber determinado que la presencia de fosfato y nitrato era importante, estaba por encima de los niveles aptos. Con el paso del tiempo se repitieron en al menos dos veces estos análisis y la situación no había cambiado.

Se espera una nueva toma de muestra de agua en breve y su posterior análisis; pero hasta que ello ocurra, y si el resultado es favorable, no se permite pescar.

Aclaración

Es importante mencionar que hace apenas unos días, en el marco de los Juegos Bonaerenses, se realizó una jornada de pesca con devolución en este espacio. Ello de debió a que no había otra alternativa, expicaron a Distrito Interior oportunamente, y para hacerlo se contó con fiscalización sobre la devolución de las piezas extraídas.