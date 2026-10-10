Inconveniente eléctrico motivó la intervención de bomberos y personal de Eden

Esta tatde una dotacion de bomberos intervino en el frente se una vivoenda en la calle Batalla del Buceo entre Bacacay y Salta, General Villegas.

Inconvenientes generados por un cortocircuito hicieron que vecinos advirtieran a bomberos por posible incendio. Al parecer en lo inmediato la situación no pasaría a mayores, por lo que dieron aviso a Eden, cuyos operarios se estaban dirigiendo al lugar para reparar la falla y garantizar la providio del servicio si Inconvenientes.

El fuego se dio en una térmita, según testigos.

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