Fernando Rodríguez: «La entrega de 129 viviendas en un hecho inaudito» (VIDEO)

Fernando Rodriguez, intendente de General Pinto, destacó la importancia que 129 familias accedan al techo propio tras una larga puja con el Gobierno nacional que no continuó con 108 unidades habitaciones, pero tampoco permitía que el Estado local se hiciera cargo, lo que sucedió hace apenas un mes.

Cabe destacar que las 21 viviendas restantes pertenecen a un plan de la provincia de Buenos Aires.

Desde entonces se reactivó el plan de entrega cuando a la obra le restaba un 3 o 4% para su finalización. Dada la necesidad y demanda por un techo propio se avanzó a pesar de las fuertes críticas que los listados exhibidos provicaron.

El proceso continuó y este viernes se sortearon las viviendas entre personas con discapacidad y trabajadores del Estado. El próximo viernes será el turno de los vecinos en general. Rodríguez enfatizó la importancia y el valor de permitirle a las familias lograr la casa. Es un hecho inaudito, concluyó.