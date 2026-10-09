Sorteo de viviendas en General Pinto: cuatro ilusiones en primera persona (VIDEO)

Se están sorteando este viernes, 6 viviendas para personas con discapacidad, sobre un total de 9 inscriptos, y 64 para empleados municipales, bomberos, y trabajadores estatales de provincia y nación, sobre un total de 89 inscriptos.

Las unidades habitacionales son 129, 108 corresponden al plan de Nación que logró el municipio les fueran cedidas y poder avanzar en la entrega.

Cuatro de los inscriptos hablaron con Distrito Interior, algunos de ellos incluso, van por el tercer intento. Los restantes inmuebles serán sorteados la semana próxima, el viernes, también el gimnasio del CEF.